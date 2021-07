Priyanka Chopra (39) ist wohl im Tattoo-Fieber! Die Schauspielerin überraschte ihre Fans jüngst mit dem besonderem Körperschmuck: Sie ließ sich ein kleines, aber feines Tattoo stechen. Ihren Fuß zieren nun drei winzige Hundepfoten, die für ihre eigenen Vierbeiner stehen. Doch das ist nicht das einzige Kunstwerk aus Tinte auf ihrer Haut: Denn Priyanka präsentierte jetzt ein weiteres Motiv via Social Media!

Auf Instagram teilte die Beauty nun ein paar sexy Schnappschüsse. So posierte die 39-Jährige mega-heiß in einem knappen schwarzen Badeanzug während sie die Sonne genoss. Neben ihren Kurven fiel noch etwas sofort auf: Priyankas sehr filigrane Tätowierung am Oberarm – offenbar ein Umriss von der Weltkarte. Ob das Motiv eine bestimmte Bedeutung für sie hat, verriet sie bisher noch nicht.

Damit reiht sich Priyanka ein in die immer größer werdende Riege der tätowierten Stars. Das beste Beispiel für Tattoo-Fieber ist dabei wohl Pete Davidson (27). Über 100 Körpermalereien hat der US-amerikanische Comedian bereits auf seinem Leib – doch mittlerweile bereut er mehrere davon, wie er verlauten ließ. "Ich habe eine Menge fragwürdiger Entscheidungen in meinem Leben getroffen und einige davon müssen entfernt werden", erklärte er jüngst in einem Interview.

