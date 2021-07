Zac Efron (33) ist wohl ein wahrer Familienmensch! Der einstige High School Musical-Darsteller ist bei seinen Fans eigentlich als absoluter Schauspiel-Hottie bekannt, der so einigen Zuschauern durch halb nackte Auftritte in Filmen wie Baywatch schon ordentlich einheizte. Doch neben seiner Filmkarriere verbringt der Hollywoodstar auch sehr viel Zeit mit seinen Liebsten. Seit über einem Jahr hat der Schauspieler außer seinem Bruder nun sogar noch eine kleine Halbschwester – und vor wenigen Tagen zeigte er sich erstmals öffentlich mit ihr!

Auf seinem Instagram-Account teilte Zac Anfang der Woche ein Foto von sich und seiner Halbschwester. "Meine Schwester Olivia, die kleine Herzensbrecherin", schrieb er in der Caption unter dem Post. Auf dem Bild steht die Tochter seines Vaters auf seinem Schoß, während der Schauspieler sie mit einem Arm festhält. Und auch Zacs Bruder Dylan Efron (29) postete am gleichen Tag ein Video auf der Plattform, in dem die beiden Brüder mit Olivia spielen und kuscheln. Zac gibt der Einjährigen darin etwa einen Kuss auf die Wange. Die Efron-Brüder scheinen ihre kleine Schwester wirklich über alles zu lieben.

Fans des Künstlers waren von diesem Einblick in Zacs Privatleben übrigens mehr als begeistert: "Zac mit einem Kleinkind, was für ein toller Anblick", schrieb etwa eine Followerin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. "Oh mein Gott, das ist so süß – wow", kommentierte eine andere Userin.

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Instagram / zacefron Dylan und Zac Efron

Getty Images Schauspieler Zac Efron

