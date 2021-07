Sprühen zwischen Alexander Golz (25) und Jill Lange (20) etwa schon die Funken? Endlich ist es so weit: Die aktuelle Are You The One?-Staffel ist in vollem Gange – diesmal allerdings in der Promi-Version. Zwanzig flirtwütige Realitystars sind auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Dabei scheint es zwischen einigen von ihnen bereits geknistert zu haben: Alex und Jill knutschen schon kurz nach dem Kennenlernen miteinander!

Allzu lange hat es nicht gedauert, bis der erste Kuss in der TV-Villa fiel. Nach ein, zwei Shots zogen sich Alex und Jill von der Gruppe zurück und fanden an der Bar ein ruhiges Plätzchen. Nach intensivem Blickkontakt zog die dunkelhaarige Beauty den Lockenkopf letztendlich zu sich, um ihm einen Schmatzer zu geben. Den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten schien Jill mit dieser Aktion erst mal überrumpelt zu haben. "Ich bin, glaub ich, nicht so krass ihr Typ, weil sie steht eigentlich auf Tattoos", vermutete Alex im Nachhinein.

Mit dieser Behauptung dürfte der 24-Jährige vielleicht sogar recht behalten – zumindest im Alltag fernab der Kameras. "Alex ist wirklich so ein Typ, den ich niemals auf der Straße ansprechen würde, aber die Sympathie ist einfach da", erklärte Jill ihre Kuss-Attacke im Einzelinterview. Sie wolle nun schauen, worauf es hinausläuft und mit wem sie sich am besten in der Villa verstehe. Und wer weiß, vielleicht versteckt sich hinter Alex und Jill ja schon das erste Perfect Match.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Alexander Golz, ehemaliger Bachelorette-Teilnehmer

Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

