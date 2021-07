Melina Sophie (25) hat sich einmal mehr komplett von Social Media zurückgezogen. Seit März kam nichts mehr auf ihrem YouTube-Account online, auf Instagram wurde es vor allem die vergangenen vier Wochen verdächtig ruhig. In einer Fragerunde öffnete sich die YouTuberin jetzt ihrer Community, was bei ihr los ist. Sie habe sich ganz bewusst abgeschottet, um sich wieder mehr auf sich und ihre psychische Verfassung zu fokussieren. "Es gibt Aufs und Abs und ich habe für mich festgestellt, dass man nicht in kürzester Zeit ‘reparieren’ kann, was sich über viele Jahre so entwickelt hat", erklärte sie. Eine YouTube-Rückkehr plane sie deswegen erst einmal nicht.

