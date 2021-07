Es ist die Love Island-News des Tages! Vor wenigen Monaten gab Jana Ina Zarrella (44) bekannt, dass sie nach fünf Staffeln als Moderatorin des Datingformats zurücktreten wird. Stattdessen wird sie die Moderatorin eines anderen noch unbekannten Kuppel-Formats übernehmen. Seitdem wird wild spekuliert, wer wohl ihre Nachfolge bei "Love Island" antreten wird. Jetzt soll dieses Geheimnis endlich gelüftet sein – die Brünette wird von einer bekannten Blondine ersetzt.

Es soll niemand Geringeres als Sylvie Meis (43) sein, die in Jana Inas Fußstapfen treten wird. Dies berichtet nun das Onlinemagazin DWDL, welches sich auf Insider-Informationen beruft. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht. Laut des Mediums wollte sich RTL2-Unternehmenssprecher Carlos Zamorano bislang noch nicht dazu äußern. Da Sylvie aber vor Kurzem die Liebes ihres Lebens ins Nicolas Castillo gefunden und sogar geheiratet hat, wäre sie eine absolute Expertin auf dem Gebiet.

Damit übernimmt Sylvie erstmals seit ihrem überraschenden Aus bei Let's Dance 2017 wieder die Moderation einer großen deutschen TV-Show. Von 2011 bis 2017 führte sie an der Seite von Daniel Hartwich (42) durch das Tanz-Format. Wie findet ihr die Wahl von Sylvie als neue "Love Island"-Moderatorin? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Sylvie Meis im Juli 2021 in Berlin

Sylvie Meis im November 2020

