Hilaria Baldwin (37) reagiert auf die wilden Spekulationen ihrer Follower. Die US-Amerikanerin ist seit 2012 mit Schauspieler Alec Baldwin (63) verheiratet. Das Paar hat mittlerweile sechs gemeinsame Kinder. Im Netz lässt die stolze Mutter immer wieder Einblicke in ihr Leben mit der großen Rasselbande zu. Beim Anblick ihrer Kinder sind aber einige Fans wohl ins Grübeln gekommen – sie haben überlegt, ob Hilaria überhaupt ihre leibliche Mutter ist!

Diesen Verdacht erweckt Hilaria zumindest mit einem neuen Post auf ihrer Instagram-Seite. Dort schreibt sie: "Ich weiß, ich weiß, ihr Spürhunde. Meine Haut ist dunkler und die meiner Kinder ist heller. Ja, sie sind meine." Sie komme bei den ganzen wilden Gerüchten ihrer Fans gar nicht mehr hinterher. "Ich muss euch sagen: Ihr habt zu viel freie Zeit", findet sie.

Hilaria lässt sich von solchen Nachrichten ihrer Follower also kaum aus der Ruhe bringen – das deutet sie mit lachenden Emojis an. Stattdessen gibt es für ihre Community gleich weiteren Baby-Content. Den gab es auch zuletzt Ende Juni bei einer Filmpremiere. Da kamen die berühmten Eltern mit allen Kindern über den roten Teppich, cool gekleidet in Anzüge.

Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn Rafael im Juli 2021

Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern bei einer Filmpremiere in New York

