So erschwinglich ist Prinz Georges (8) Geburtstagsoutfit! Der älteste Sohn von Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) wird heute schon acht Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass teilten seine Eltern einen niedlichen Schnappschuss des Geburtstagskindes auf Social Media. Bei Georges Look auf dem Foto haben seine adeligen Eltern mal wieder gezeigt, wie wenig abgehoben sie sind: Sein Poloshirt kostet umgerechnet nicht einmal zwölf Euro.

Der frischgebackene Achtjährige strahlt auf dem Geburtstagsporträt in einem blau-orange-gestreiften Shirt in die Kamera. Das Oberteil stammt von der britischen Kaufhauskette John Lewis und kostet nur 10 britische Pfund, umgerechnet also etwa 11,65 Euro. Für alle Royal-Fans, die diesen Look gerne nachkaufen würden, gibt es allerdings schlechte Neuigkeiten. Das Shirt ist mittlerweile natürlich schon ausverkauft.

Das ist aber bei Weitem nicht das erste Mal, dass George und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) bei öffentlichen Auftritten mit günstigen Outfits begeistern. Tatsächlich entpuppen sich William und Kate bei der Garderobe für ihre Kids – und manchmal sogar auch für sich selbst – zu wahren Schnäppchenjägern. Charlotte und Louis tragen sogar hin und wieder Kleidungsstücke ihres großen Bruders.

Getty Images Prinz George in Hamburg, 2017

Getty Images Prinz George im Dezember 2020 in London

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

