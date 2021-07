Yeliz Koc (27) hat da wohl ein kleines Problemchen! In den letzten Tagen war es etwas stiller auf dem Social-Media-Kanal der schwangeren Influencerin. Bis auf ein paar kryptische Postings, die womöglich auf ein Liebes-Aus mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) hindeuten könnten, kam eher weniger von der Beauty. Doch jetzt meldete sie sich mit einem Babybauch-Update zurück: Yeliz' Kugel ist mittlerweile so groß, dass sie sich kaum noch rasieren kann!

In ihrer Instagram-Story offenbarte sie nun, in der 28. Schwangerschaftswoche zu sein. Unter einem Clip, auf dem Yeliz ihre runde Körpermitte liebevoll streichelt, schrieb sie: "Ich kann mich jetzt schon nicht mehr richtig anziehen und rasieren." Offenbar nimmt die werdende Mutter das aber mit Humor und verdeutlicht dies mit lachenden Emojis. Bereits in der Vergangenheit sprach sie über das Thema Körperbehaarung im Netz – und gab zu, sich früher dafür geschämt zu haben.

"Ich habe richtig schlimme Armbehaarung", erzählte Yeliz ihrer Community und verglich sich daraufhin sogar mit einem Affen. Deswegen habe sie ihre Arme früher rasiert. Mittlerweile lässt sie sich die Haare jedoch beim Waxing entfernen. "Ich finde es immer noch nicht geil, aber ich kann leider auch nichts dafür", scheint die Bachelor-Bekanntheit es heutzutage etwas lockerer zu nehmen.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / CRGxBYprEcE Yeliz Koc im Juli 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021

