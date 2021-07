Sie ist ganz offiziell eine geschiedene Frau! Im April dieses Jahres verkündete Jana Kramer (37) ihren Fans eine traurige Nachricht: Die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin will sich nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann Mike Caussin (34) scheiden lassen. Gesagt, getan – und der Scheidungsprozess verlief wohl für viele Fans nun doch schneller als gedacht: Jana verkündet nun, dass Mike und sie kein Ehepaar mehr sind!

Via Instagram teilt die 37-Jährige diese Neuigkeit ihrer Community mit. "Der heutige Tag war nicht leicht und ich wusste nicht, ob ich überhaupt etwas sagen würde. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung, wie ich mich fühlen würde. Erleichtert? Traurig? Aber ich bekam den 'endgültigen' Anruf, dass ich offiziell geschieden bin und die Tränen kamen", erklärt sie offen. Doch sie wolle sich nicht unterkriegen lassen und es nicht als Niederlage sehen.

"Das ist nicht das Ende, es ist nur der Anfang meiner Geschichte und ich bin aufgeregt, hoffnungsvoll und bereit", schreibt Jana in ihrem emotionalen Post weiter. Die Schauspielerin und ihr Ex Mike haben sich während des Scheidungsverfahrens friedlich einigen können – vor allem für ihre zwei gemeinsamen Kinder Jolie und Jace. So teilen sich die beiden von nun an das Sorgerecht für ihre Kids.

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer im Januar 2019

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihren Kindern

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Juli 2021

