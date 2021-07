Es war ein Schock für alle Kandidaten von Are You The One – Reality Stars in Love! Der ehemalige Love Island-Teilnehmer Francesco Gi verließ wegen eines Familiennotfalls die Show vorzeitig. Mit ihm musste gezwungenermaßen auch sein Perfect Match Jules ausziehen. Wie steht Francesco im Nachhinein zu seinem Entschluss? Promiflash hat bei dem Ex-Kandidaten nachgehakt, wie es ihm heute mit seiner Entscheidung geht.

Als Francesco erfahren habe, dass mit seiner Familie etwas geschehen war, sei es für ihn ganz klar gewesen: Er muss die Show verlassen! "Es tut mir auch sehr leid, aber ich hätte es nicht geschafft, noch weiter drin zu bleiben und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre", erzählte der 27-Jährige Promiflash. Und was genau ist in Francescos Familie vorgefallen? Dazu will der Singlemann zwar nichts sagen, verrät aber, dass mittlerweile zum Glück wieder alles in Ordnung ist.

Dass Jules sein Perfect Match sei, habe der Reality-TV-Star nicht kommen sehen: "Wir haben auch zu wenig miteinander kommuniziert, um das festzustellen", gestand Francesco. Einen weitaus besseren Draht habe er zu den Kandidatinnen Jacky und Finnja gehabt – die beiden Frauen suchen aber noch weiter nach ihrem perfekten Partner.

Instagram / franngiii "Love Island"-Kandidat Francesco im November 2020

Instagram / juleseliana Ex-"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Jules

TVNOW / Markus Hertrich Francesco Gargiullo, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

