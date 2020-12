Sie ist kaum wiederzuerkennen! Katy Perry (36) nimmt sich gerne mal selbst auf die Schippe: In der Vergangenheit hat sich die Sängerin nämlich schon in den verrücktesten Outfits gezeigt. So ging sie für die Met Gala 2019 als XL-Burger vor die Haustür und hüpfte im vergangenen Frühjahr für eine TV-Werbung als Desinfektionsmittel vor die Kamera. Jetzt schlüpfte sie erneut in ein extravagantes Kostüm – als Weihnachtsbaum verkleidet trällert Katy nun festliche Lieder!

Auf Instagram präsentierte sich die "Firework"-Interpretin nun in ihrem außergewöhnlichen Feiertagslook. Ein Video zeigt die Musikerin in ihrer dunkelgrünen Verkleidung, die mit jeder Menge Weihnachtsschmuck behängt ist. Neben dem üblichen Lametta und den strahlenden Blinklichtern setzt Katy zudem auf außergewöhnliche Christbaumkugeln – denn auch Ornamente in Form von Pommes, einem Kugelfisch und einem Einhorn glitzern um die Wette! Und bei genauerem Hinsehen springt dem Betrachter dann ein weiteres Detail ins Auge: Disney-Figuren wie Arielle und Dumbo hängen ebenfalls an der Tanne...

Und das ist kein Zufall: Anlass für Katys verrücktes Outfit war schließlich die "The Disney Holiday Singalong"-Show. Bei dem Musikformat traten neben der American Idol-Jurorin dieses Jahr auch Promis wie P!nk (41) und die K-Pop-Gruppe BTS auf – und performten Weihnachtsklassiker für das US-amerikanische TV-Publikum.

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, "American Idol"-Jurorin

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry als Weihnachtsbaum verkleidet, November 2020

Anzeige

Twitter / bts_bighit BTS hinter den Kulissen von "The Disney Holiday Singalong", 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de