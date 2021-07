Sie sind wieder vereint! Ende Mai sorgten Rafi Rachek (31) und Sam Dylan (30) bei ihrer Community für lange Gesichter. Sie bestätigten ihre Trennung. Doch jetzt haben der ehemalige Bachelorette-Kandidat und der Ex-Prince Charming-Teilnehmer tatsächlich wieder zueinander gefunden. Nachdem Sam im Netz das Liebes-Comeback publik gemacht hatte, schwärmte jetzt auch Rafi öffentlich von seinem Partner: Nach der Trennung wisse er nun genau, dass Sam sein Mann fürs Leben sei!

Auf Instagram postete Rafi einige Schnappschüsse, auf denen er und sein Freund vor einem Schloss posieren. "Für andere auf die Knie zu gehen – das ist ja nicht so mein Ding. Das mache ich nur für eine ganz bestimmte Person", stellte der 31-Jährige klar. Wer diese eine Person sein soll, ist unübersehbar: Rafi kniet auf den Fotos vor Sam, während dieser sichtlich überwältigt die Hände auf den Mund legt. Mit den Hashtags "Augen zu und durch" sowie "Mein Samy" versah der Reality-TV-Teilnehmer die besonderen Pics.

Ob Rafi seinem Sam auf den Bildern tatsächlich einen Heiratsantrag macht? In der Bildbeschreibung deutet er zumindest an, deinen Liebsten mit etwas Unerwartetem erfreut zu haben. "Ich weiß jetzt, was ich will, und darum wollte ich Sam heute auch diese Überraschung machen. Ich hoffe, er nimmt sie an", schrieb Rafi, während Sam in seiner Instagram-Story angab, bald mehr zu verraten...

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im Juli 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, 2020 auf Gran Canaria

