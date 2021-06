Sam Dylan (30) hat einen neuen Hottie an seiner Seite! Der beliebte Reality-Star trennte sich vor ein paar Wochen von seinem Langzeitfreund Rafi Rachek (31). Damit beendeten die beiden auch ihre Podcast-Zusammenarbeit. Seitdem suchte Sam einen neuen Co-Star für mehr Unterhaltung. Jetzt stellte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat gegenüber Promiflash ganz überraschend seinen neuen Podcast-Partner vor – es ist tatsächlich Andrej Mangold (34).

Sam und der ehemalige Der Bachelor-Protagonist sind laut eigenen Aussagen sehr gute Freunde geworden. An dem Tag, als die Wiedersehensfolge von Das Sommerhaus der Stars mit Andrej gedreht wurde, tranken die beiden Promi-Herren abends noch ein Getränk zusammen. "Andrej und ich haben uns so gut verstanden, dass wir seitdem regelmäßig was unternehmen. Und ich muss sagen, wenn man ihn näher kennenlernt, ist er einfach ein Mensch, der immer für einen da ist, und jemand, mit dem man viel lachen kann", erklärte Sam im Gespräch mit Promiflash. Nun sind die beiden das "Traumpaar" der Podcast-Szene und werden Sonntag das erste Mal auf Sendung gehen. Das Format heißt "Ready Or Not".

Rafi wird diese Zusammenarbeit sicher nicht gerne sehen – er scheint nicht der größte Andrej-Fan zu sein. "Rafi war damals schon immer eifersüchtig, wenn ich meinte, ich bin mit Andrej verabredet. Obwohl er natürlich nur auf Frauen steht. Ich würde aber sagen, ich und Andrej sind das neue Traumpaar in der Podcastwelt", offenbarte Sam weiter.

