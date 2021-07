Schau mal Maxime (26) – diesem Sahneschnittchen hast du den Laufpass gegeben! Dario Carlucci (34) buhlte bei Die Bachelorette um das Herz der Influencerin – doch ohne Erfolg. Ein erstes Date ließ die Rosenlady mit einem eher unguten Gefühl zurück. Schließlich entschloss sie sich, ihn kurz vor der Entscheidungsnacht nach Hause zu schicken. Nun zeigt der Key Account Manager, was der 26-Jährigen durch die Lappen gegangen ist!

Knapp bekleidet mit einem Handtuch um die Hüfte posiert Dario auf Instagram für ein neues Spiegelselfie. Dabei präsentiert der Münchner seinen durchtrainierten Oberkörper. "Wenn du dich auf die guten Dinge fokussiert, wird das Leben so viel schöner", schreibt er zu dem sexy Schnappschuss. Bei seiner Community löst er damit Schnappatmung aus – seine Follower kommentieren den Post mit etlichen Flammen- Emojis.

Seine Abfuhr in der Kuppelshow scheint Dario bereits verdaut zu haben – das machte er auch im Gespräch mit Promiflash deutlich: "Ich habe das Date zwar für schön empfunden. Aber auch für viel zu intim und zu privat. Ich denke, an meiner Reaktion merkt man, dass es absolut in Ordnung war, gehen zu müssen." Er akzeptiere Maximes Entscheidung vollkommen.

TVNOW Dario Carlucci und Maxime Herbord bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Dario Carlucci

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord

