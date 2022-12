Hatte er etwas mit Gerda Lewis? Dario Carlucci klärt auf

Ging da mal was zwischen den beiden? Bis zuletzt war Dario Carlucci (35) ein Kandidat bei Bachelor in Paradise, doch er verließ die Show in der vergangenen Folge freiwillig. Mit seinem Verhalten löste er viel Kritik aus – die unter anderem auch von Gerda Lewis (30) kam. Die Ex-Bachelorette plauderte aus, auch Erfahrungen mit ihm gemacht zu haben und ließ kein gutes Haar an ihm. Aber lief zwischen den beiden mal was? Jetzt äußerte sich Dario zu seiner Geschichte mit Gerda.

In seiner Instagram-Story antwortete der Influencer auf die Frage, ob er mal was mit Gerda hatte. "Ich hatte nie was mit Gerda, habe sie nie getroffen. Wir hatten mal einige Tage WhatsApp-Kontakt, nachdem sie mich angeschrieben hatte. Das ist jetzt 873 Jahre her", erklärte Dario daraufhin. Er ist der Meinung, dass die Beauty das nur behauptet habe, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. "Es muss aber schwierig sein, wenn man mal sehr im Mittelpunkt stand, es aber mittlerweile niemanden mehr juckt", wetterte er.

Zuvor hatte Gerda in ihrer Instagram-Story über Dario hergezogen. "Ich habe meine Erfahrungen auch schon mit ihm gemacht und es war ganz genau so, wie es bei Yasmin Vogt (24) war", äußerte sie sich und betonte: "Ich finde Dario so unangenehm und ungesund."

Gerda Lewis beim Romina Palm x ONYGO Launch in Monheim am Rhein, Juni 2022

Dario Carlucci bei "Bachelor in Paradise"

Yasmin Vogt und Dario Carlucci bei "Bachelor in Paradise"

