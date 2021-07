Schaut sich Elsa im Moment etwa wieder nach ihrer Mrs. Right um? Die attraktive Berlinerin versuchte gerade erst, in der lesbischen Datingshow Princess Charming das Herz der Rechtsanwältin Irina Schlauch zu erobern – jedoch vergeblich: Im großen Finale entschied sich die Princess gegen die Studentin und für die Kandidatin Lou. Jetzt streckt die Zweitplatzierte ihre Fühler offenbar nach einer Promi-Lady aus: Elsa traf sich mit der Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth (24) in Berlin – etwa zu einem Date?

Jedenfalls postete Elsa jetzt ein paar Fotos des Treffens in ihrer Instagram-Story: Auf den Pics verlinkte sie Nathalie nicht nur, sie kuschelte auch mit dem kleinen Hund, der im Moment bei der ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin wohnt. Augenscheinlich aßen die beiden Frauen gemeinsam eine Pizza – das Treffen ließen jedoch sowohl Elsa als auch Nathalie unkommentiert.

Dass zumindest auf Nathalies Seite Interesse besteht, ist spätestens seit einem aktuellen Promiflash-Interview klar. Die Blondine schwärmte nämlich in den höchsten Tönen von der "Princess Charming"-Finalistin. "Ich finde einfach, dass sie so eine krasse Ausstrahlung hat. Als ich 'Princess Charming' geschaut habe, habe ich direkt auf sie geschaut und mir gedacht: 'Oha, krass!'", betonte Nathalie.

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juli 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Juli 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de