Sie schmiss sich wieder in ein elegantes Kleid! Am Mittwochabend verteilte Maxime Herbord (26) zum zweiten Mal bei Die Bachelorette die Rosen. Noch vor der offiziellen Rosenvergabe schickte sie allerdings Dario Carlucci (34) nach Hause. Doch immerhin konnte er die Beauty noch einmal kurz in ihrem atemberaubenden Kleid bestaunen: Maxime trug bei der zweiten Nacht der Rosen einen Traum in Rot!

Die 26-Jährige verzückte die Bachelorette-Boys in einem roten Satinkleid, das ihre Kurven besonders schön zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie schlichte Pumps und trug ihre Haare in leichten Wellen. Doch nicht nur die Rosenanwärter waren wohl ganz hingerissen von Maximes Look – auch ihre Fans machten ihr ein Kompliment nach dem anderen. "Du siehst toll aus", "Das Kleid steht dir einfach so gut" oder: "Wow", kommentierten drei begeisterte Follower unter ihrem Instagram-Beitrag.

Ob sie dieses Mal wieder etwas tricksen musste wie bei der allerersten Nacht der Rosen? In der Auftaktfolge hatte Maxime nämlich ein kleines Geheimnis mit sich herumgetragen. Unter ihrer glitzernden Abendrobe hatte die Beauty nämlich eine Sporthose angehabt, weil es so kalt gewesen war.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

TVNOW Maxime Herbord als Bachelorette

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord

TVNow Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

