Mama Elena Miras (29) liebt ihr Kind offenbar wirklich über alles! Bekannt wurde die TV-Persönlichkeit durch die Datingshow Love Island, wo sie 2017 auch den späteren Vater ihres Babys, Mike Heiter (29), kennenlernte. Nach drei Jahren Beziehung und der Geburt ihres Nachwuchses folgte 2020 jedoch die Trennung. Seitdem schlägt sich die Moderatorin als alleinerziehende Mutter durchs Leben. Jüngst veröffentlichte Elena einen neuen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrer Zweijährigen.

Am Freitag teilte die gebürtige Schweizerin das Foto mit ihrer Tochter Aylen auf ihrem Instagram-Account. "Du und ich", schrieb die Dschungelcamp-Kandidatin auf Spanisch zu dem Foto und versah den Beitrag zudem mit zwei schwarzen Herz-Emojis. Auch den Fans gefiel die neue Aufnahme des Power-Duos sehr gut. "Genieße die Zeit, solange Sie klein sind. Sie werden schnell groß", schrieb beispielsweise ein User. Auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappés (31) ließ es sich nicht nehmen, eine Nachricht unter dem niedlichen Post der 29-Jährigen zu hinterlassen. "Wundervoll", kommentierte die gebürtige Berlinerin die Momentaufnahme.

Auch wenn die Mutter ihr Kind wohl über alles liebt, hat die brünette Schönheit es anscheinend nicht immer leicht. So verriet sie kürzlich, dass sie aktuell sehr ausgelaugt sei, da ihr Kleinkind aufgrund einer Erkältung nicht durchschlafen könne. "Ich bin so am Ende meiner Kräfte, ich könnte heulen, so müde bin ich und erschöpft", hatte Elena vergangene Woche in ihrer Instagram-Story berichtet.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im Juni 2021

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de