Jennifer Lopez (52) sorgt mit diesem Posting für weltweite Verzückung! An ihrem 52. Geburtstag machte die Musikerin endlich ihre Liebe offiziell: Die Sängerin veröffentlichte ein Foto, auf dem sie Ben Affleck (48) einen dicken Kuss aufdrückt – und ihre Beziehung damit bestätigt. Doch nicht nur das Pärchen-Outing der beiden sorgt für großes Staunen: Viele Fans sind vor allem baff, wie gut Ben auf dem Schnappschuss aussieht!

Auf Twitter häufen sich nach dem Couple-Coming-out bereits die Kommentare. Neben der großen Freude über das Knutschfoto staunen viele User auch über den Schauspieler – denn der sieht auf dem Bild so fit und gesund aus wie lange nicht mehr! "Jennifer lässt Ben verdammt heiß aussehen", heißt es in einem Tweet, ein anderer Nutzer schrieb zudem: "Ben sieht so fit aus!"

Tatsächlich scheint es dem "Batman"-Star seiner Optik nach zu urteilen in den vergangenen Monaten ziemlich gut ergangen zu sein. Noch vor einigen Jahren hatten sich seine Fans ziemlich um den Hollywood-Star gesorgt – denn wegen seiner Alkoholprobleme wirkte Ben oft blass und abgemagert und bekam kaum ein Lächeln über die Lippen. J.Lo scheint ihm also ziemlich gutzutun.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

