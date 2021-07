Ist dieses Bild das heißeste Pic von Emmy Russ (22)? Es ist kein großes Geheimnis, dass die Blondine im Netz gerne zeigt, was sie hat. Immer wieder erfreut das Model seine Community mit Momentaufnahmen, die ihren Followern ganz schön einheizen. Egal, ob sich die gebürtige Hamburgerin dafür im Bikini in ihrem Pool ablichtet oder in ihrem Haus mit dem Po wackelt – bei Emmy gibt es immer etwas zu sehen. Jüngst posierte die Blondine besonders knapp bekleidet.

Am Donnerstag veröffentlichte die 22-Jährige das laut eigener Aussage "geilste Foto ever" von sich auf ihrem Instagram-Account. Nur ein kurzes glitzerndes Top und ein Ketten-Tanga bedeckten den Körper der Promis unter Palmen-Teilnehmerin, während sich die Wahlspanierin auf dem Boden ihrer Wohnung rekelte. Dabei überließ Emmy nichts der Fantasie, denn sowohl die Seiten ihrer Brüste als auch der Großteil ihres Hinterns waren auf den Schnappschüssen deutlich zu erkennen. "Ich entschuldige mich für meine verbotene Geilheit", betitelte das TV-Sternchen die heißen Fotos, mit denen Emmy mit laszivem Blick offensichtlich alle Follower um den Finger wickeln will.

Ihre Abonnenten waren jedenfalls hin und weg von der sexy Aufnahme der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin. "Gib ihm, Girl, du siehst so geil aus", schrieb beispielsweise eine Userin. Offenbar gefiel auch Sandra Janina (21) der Schnappschuss der Influencerin äußerst gut, denn die ehemalige Love Island-Teilnehmerin kommentierte Emmys Beitrag mit "Hoooooojaaaaa" und einem Flammen-Emoji.

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2021

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juli 2021

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de