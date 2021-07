Lauren Goodger (34) erklärt die Bedeutung hinter dem Namen ihres Babys! Die britische TV-Bekanntheit ist vor wenigen Tagen erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Freund Charles Drury durfte sie ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Im Netz verriet sie auch bereits den Namen ihrer Tochter: Larose. Was viele ihrer Fans wahrscheinlich nicht wissen: Lauren hat ihren Nachwuchs nach sich selbst benannt!

Gegenüber OK Online erklärte die Beauty nun, wie der Name zustande gekommen ist. Laurens Zweitname ist Rose – so hieß auch ihre Großmutter. Also beschloss sie kurzerhand, ihre beiden Namen zusammenzuführen, sodass letztendlich Larose dabei entstanden ist. "Ich habe meine Tochter nach mir benannt", erklärte die 34-Jährige überglücklich. "Es fühlt sich so besonders an, mein Baby so zu nennen", fügte sie hinzu.

Lauren und ihr Liebster haben den Namen von Anfang an geliebt. "Wir sind gemeinsam darauf gekommen. Er ist so einzigartig und wir haben ihn vorher noch nie gehört", hieß es im weiteren Interview. Auch ihre engste Verwandtschaft sei begeistert von ihrer Wahl.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrem Partner Charles Drury im Dezember 2020

Collage: Getty Images, Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Dezember 2020

