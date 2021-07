Lauren Goodger (34) will ihr Glück offenbar am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Nachdem die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit im vergangenen Januar ihre Schwangerschaft im Netz verkündet hatte, war es endlich so weit: Am Mittwoch durften die Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner Charles Drury ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Wenige Tage nach der Geburt gewährt Lauren ihrer Fangemeinde jetzt auch einen ersten Blick auf ihr Baby!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 34-Jährige kürzlich einen Schnappschuss von ihrer kleinen Familie. Auf dem Bild hält der Neu-Papa das Händchen seines Töchterchens fest. Unter dem Beitrag ist zu lesen, wie glücklich Lauren momentan ist. "Mami und Daddy sind so verliebt in dich", schwärmt sie dort. Die Fans und Freunde der Influencerin sind von diesem süßen Anblick ebenfalls ganz entzückt: Innerhalb weniger Tage wurde der Post bereits über 70.000 Mal gelikt. Außerdem teilte Lauren einige Glückwunsch-Karten mit ihren Followern. Den Schriftstücken zufolge hört ihre Tochter auf den Namen Larose.

In einer Instagram-Story berichtete die gebürtige Britin außerdem kurz, wie die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs für sie waren. Anscheinend kommt Lauren mit ihrer Rolle als frischgebackener Mutter gut zurecht. "Babygirl bekommt Mamas ganze Liebe und Aufmerksamkeit. [...] Ich bin so glücklich", ließ sie ihre Follower wissen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodgers Tochter

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Mai 2021

