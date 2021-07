John Mulaney (38) macht seinen neuen Single-Status offiziell! Schon im vergangenen Mai hatte der Comedian seinen Fans die traurigen Neuigkeiten überbracht: Nach sechs gemeinsamen Jahren hat sich der US-Star von seiner Frau Anna Marie Tendler getrennt. Die gescheiterte Ehe will der Schauspieler offenbar so schnell wie möglich auch bürokratisch beenden – denn John hat nun bereits die offiziellen Scheidungspapiere eingereicht.

Dem US-Webmagazin Entertainment Tonight liegen eben jene Dokumente nun vor. Die Papiere wurden am Freitag in New York von dem 38-Jährigen höchstpersönlich eingereicht. Weitere Details wie bestimmte Forderungen eines der Ehepartner sind bis dato nicht bekannt – auch ob es einen Ehevertrag gab, bleibt unsicher.

Ob die schnelle Scheidung des Saturday Night Live-Stars wohl einen besonderen Grund hat? Immerhin wurde John nur kurz nach Bekanntwerden der Trennung mit Olivia Munn (41) bei einem Date erwischt – und Gerüchten zufolge soll sich zwischen den beiden Kollegen tatsächlich eine Romanze anbahnen. John selbst äußerte sich noch nicht zu den Schlagzeilen.

Anzeige

Getty Images John Mulaney und Annamarie Tendler

Anzeige

Getty Images John Mulaney in New York

Anzeige

Getty Images Moderatorin Olivia Munn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de