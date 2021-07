Na, bei diesem Bild mussten die Princess Charming-Fans garantiert ganz genau hinschauen! Der Grund: In der lesbischen Kuppelshow fiel die Zweitplatzierte Elsa nicht nur mit ihrer sympathischen Art auf – sie polarisierte auch mit ihren lässigen Looks, ihren stahlblauen Augen und ihrem coolen Kurzhaarschnitt. In der Vergangenheit trug die Berlinerin ihre Mähne aber auch schon einmal ganz anders: So sah die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa mit langen Haaren aus!

In ihrer Instagram-Story teilte die attraktive Sportmanagementstudentin jüngst ein Throwback-Foto, auf dem sie mit ziemlich langen Haaren zu sehen ist. Kein Wunder, dass es da einiges an Überwindung kostete, sich von der Mähne zu trennen. "Ich habe lange gebraucht, um den Mut zu haben, mir meine Haare kurz zu schneiden", betonte Elsa nämlich und erklärte die Beweggründe für ihre Kurzhaarfrisur: "Doch für mich war einfach interessant zu sehen, wie sich meine inneren Gefühle verändern, wenn ich mich äußerlich komplett verändere."

Diese Entscheidung hat Elsa aber offensichtlich nicht bereut – im Gegenteil: Sie könne sich gar nicht mehr vorstellen, eine lange Mähne zu tragen. "Gerade ist es für mich keine Option, mir die Haare lang wachsen zu lassen", stellte die Beauty klar. Und welche von Elsas Frisuren gefällt euch besser? Stimmt ab!

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juli 2021 in Berlin

Instagram / elsalouise.w Elsa im September 2018

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juli 2021 in Barcelona

Wie gefällt euch Elsa besser – mit kurzen oder mit langen Haaren?



