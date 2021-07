Bill Kaulitz (31) spricht von einem der wichtigsten Menschen in seinem Leben! Seit Anbeginn seiner Karriere steht der Sänger gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom (31) auf der Bühne. Doch es gibt eine Person, die den beiden Männern ganz unscheinbar im Hintergrund immer viel Kraft auf ihrem Lebensweg mitgegeben hat: ihre Mutter Simone. Jetzt erzählte Bill in einem Interview, wie viel ihm seine Mama bedeutet!

Im Rahmen eines Interviews des Apple Music's Pride Special zum CSD schwärmte Bill in den höchsten Tönen von seiner Mutter Simone. Sie habe ihn immer so sein lassen, wie er wollte und ihm nie vorgeschrieben, wie er zu sein habe. "Sie ist gar nicht so eine rotzige, selbstbewusste Person, die einfach sagt 'Nein' – sondern das ist so ein ganz warmherziger, lieber Mensch", erzählte der "Durch den Monsun"-Interpret.

So richtig bewusst geworden ist es Bill, als er während der Arbeiten zu seinem Buch "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" in alten Fotoalben kramte und ein Bild von sich im pinken Badeanzug fand. Dass er so was als Junge damals tragen durfte und seine Mama gar kein Problem damit hatte, fand der 30-Jährige bewundernswert. "Ich meinte zu meiner Mutter: 'Wie geil warst du denn?'", freute er sich. Seine Mutter habe aber damals schon kein großes Thema aus der Klamottenwahl ihres Kindes gemacht. "Du wolltest eben unbedingt den pinken Badeanzug von Katharina anziehen", zitierte Bill seine Mama.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Juli 2021

Getty Images Bill Kaulitz im August 2008

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz als Kind

