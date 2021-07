Katie Price (43) platzt vor Stolz! Die TV-Persönlichkeit ist nicht nur im britischen Fernsehen eine echte Bekanntheit, sondern auch über die Grenze Großbritanniens hinaus. Inzwischen macht sie vor allem mit ihrem turbulenten Familienleben von sich reden, denn mit ihren fünf Kindern läuft nicht immer alles glatt. Doch jetzt hat Katie allen Grund zur Freude, denn: Ihr Sohn Harvey (19) hat seinen Schulabschluss in der Tasche!

Auf Instagram postete Katie ein Foto des 19-Jährigen, auf dem er stolz wie Bolle die Urkunde entgegennimmt, die ihm verliehen wird. "Harvey ist so glücklich über die Urkunde zu seinem Abschluss. Er ist so wunderbar", schwärmte Katie von ihrem Kind. Die Freude über den Abschluss scheint umso größer bei dem Mama-Sohn-Duo hinsichtlich der Tatsache zu sein, dass sich die Suche nach einem geeigneten College für Harvey Anfang des Jahres als äußerst schwierig gestaltet hatte.

Der Teenager hat seit Geburt unterschiedliche Beeinträchtigungen und muss daher auf eine Schule für spezielle Bedürfnisse gehen. Eigentlich hatte Katie Harvey für das National Star College in Cheltenham beworben, doch daraus wurde nichts. Wie ein Insider gegenüber The Sun angab, sei die Schule zu weit weg vom Wohnort der Familie gewesen. Wenn Harvey wieder einen Anfall erlitten hätte, hätte seine Mutter nicht so schnell vor Ort sein können, hieß es.

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price bei seinem Schulabschluss, Juli 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Anzeige

MEGA Harvey Price und seine Mutter Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de