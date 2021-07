Heidi Klum (48) gibt viel von sich preis! Die Jurorin und Moderatorin ist hierzulande wohl hauptsächlich bekannt für ihre Casting-Show Germany's next Topmodel. Doch auch in zahlreichen anderen Sendungen in Deutschland und in ihrer Wahlheimat USA ist das Model häufig zu sehen. In den sozialen Medien versorgt sie ihre Fans außerdem regelmäßig mit vielen, recht privaten Einblicken in ihr Leben. Doch auch wenn Fans deswegen meinen, die Beauty sehr gut zu kennen, wissen sie diese Dinge über sie vielleicht noch nicht: Heidi verriet nun einige Funfacts über sich!

In einem Gespräch mit Us Weekly plauderte die Modelmama nun aus dem Nähkästchen. Dabei verriet sie beispielsweise, was ihre liebste Sportübung sei: Und zwar Trampolinspringen! Außerdem erzählte Heidi von ihren Essgewohnheiten: "Ich bin ein großer Fan von Knoblauch. Normalerweise esse ich einmal in der Woche eine ganze Zehe" – ihren Tom (31) scheint das offenbar nicht zu stören. Vermutlich macht sie auch eine große Portion der würzigen Knolle in ihre Hühnersuppe – diese kocht sie zu Hause nämlich "mindestens einmal die Woche".

Neben einer "großen blauen Schnecke" in ihrem Garten, mit der sie vermutlich eine Figur meint, hat die Beauty auch noch eine Katze und zwei Hunde als Haustiere. Außerdem höre sie Musik stets total laut. "Meine Kinder bitten mich meistens, die Lautstärke runterzudrehen, wenn ich sie an der Schule absetze", erklärte Heidi dem Magazin. Die TV-Größe ist übrigens auch ein Riesenfan von Disney-Filmen – "aber meine Lieblingscharaktere sind meist die Bösewichte", verrät sie im Interview.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Hund Anton

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2021

