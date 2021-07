Stehen Till Adam und Hanna Annika immer noch im Austausch miteinander? Seit ihrer Temptation Island-Teilnahme lebte das Pärchen in den vergangenen Wochen und Monaten in einer On-Off-Beziehung. Bei Ex on the Beach trafen die beiden Verflossenen dann kürzlich erneut aufeinander. Nach dem Ende der Show hatten es Hanna und Till ein weiteres Mal miteinander versucht, jedoch ohne Erfolg. Till verrät nun, ob die beiden trotz Trennung Kontakt haben.

Im Promiflash-Interview erzählt der einstige Love Island-Kandidat, dass die Blondine die Beziehung ziemlich abrupt beendet habe. "Danach hat sie zu mir gesagt, es macht momentan einfach keinen Sinn mehr, sie wird mich für immer lieben und weiß nicht, was in ein paar Jahren ist, aber momentan führt es zu nichts", erinnert er sich an das Gespräch mit seiner Ex. Zwischen den beiden herrscht offenbar Eiszeit.

Das machte auch Hanna gerade erst mit einem Mega-Statement auf Instagram deutlich und packte über die Vergangenheit mit Till aus. So sei sie nicht nur immer wieder belogen und betrogen worden, der Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat habe Hanna auch emotional unter Druck gesetzt. Er habe ihre Schwächen und Geheimnisse gegen sie verwendet.

Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

Hanna Annika und Till Adam

