Amy Winehouse (✝27)' Ex-Mann Blake Fielder-Civil (39) will wieder heiraten. Von 2007 bis 2009 war die Sängerin mit Blake verheiratet. Doch ihr Partner war nicht nur ihr Anker. Der 39-Jährige soll seine damalige Partnerin erst zur Drogensucht verführt haben. Zehn Jahre nach dem Tod der Musikerin ist Blake den nächsten großen Beziehungsschritt mit seiner Freundin Bay Wright gegangen: Das Paar hat sich verlobt!

Nach sechs Monaten Beziehung soll Blake seiner Bay einen Antrag gemacht haben, gab ein Insider gegenüber The Sun an. Doch die Quelle gab direkt erste Zweifel an, ob die Verlobung nicht zu schnell von statten gegangen ist. "Der Antrag kam sehr schnell. Obwohl Blake und Bay sehr ineinander verliebt zu sein scheinen, kommen sie doch aus sehr unterschiedlichen Welten", erzählte der Insider. Bay soll nämlich eine bodenständige Frau sein, die mit Blakes vermeintlichem Lifestyle nicht viel am Hut habe.

Blake hat mit seiner Ex-Freundin Sarah Aspin zwei gemeinsame Kinder. Aktuell wohnt er mit Bay im englischen Leeds. Seine Drogenvergangenheit soll bei ihm ihre Spuren hinterlassen haben. So hat er zum Beispiel im Rausch noch vor einigen Jahren versucht, seine Wohnung in Brand zu setzen.

Anzeige

Getty Images Blake Fielder-Civil in London, 2008

Anzeige

Getty Images Blake Fielder-Civil und Amy Winehouse bei den MTV Europe Music Awards 2007

Anzeige

ActionPress Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de