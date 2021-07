Nick Carter (41) schwebt im Baby-Glück! Im April waren der "Everybody"-Interpret und seine Frau Lauren Kitt zum dritten Mal Eltern geworden. Lange Zeit hielt das Ehepaar den Namen und das Gesicht seiner Tochter geheim, doch Anfang Juni verrieten die beiden schließlich: Ihr Kind trägt den Namen Pearl. Seitdem will der stolze Papa sein Glück mit aller Welt teilen. Immer wieder postet Nick zuckersüße Momentaufnahmen seines Sprösslings auf Social Media. Nun veröffentlichte der Sänger ein neues Bild mit seiner kleinen Tochter, dass die Herzen der Fans höherschlagen ließ.

Am Wochenende lud der dreifache Vater die goldige Aufnahme auf seinem Instagram-Account hoch. "Meine liebste Pearl", kommentierte das Backstreet Boys-Mitglied den Schnappschuss schlicht und fügte noch ein rotes Herz ein. Augenscheinlich entstand das Foto zudem während der 41-Jährige mit seiner Tochter spielte oder Pearl bespaßte, denn auf dem Bild ist der Anflug einer Grimasse auf dem Gesicht des Blondschopfes zu erkennen.

Auch Nicks Follower waren von der niedlichen Papa-Tochter-Aufnahme einfach nur entzückt. So kommentierten viele User ein schlichtes rotes Herz-Emoji oder beteuerten, wie äußerst süß das Duo doch auf dem Schnappschuss aussehen würde. Auch Smileys mit Herzaugen fanden sich bereits nach kürzester Zeit in den zahlreichen Nachrichten unter dem Post. "Was für ein kleiner Engel", schrieb außerdem ein Abonnent, der scheinbar ganz besonders begeistert von dem Bild war.

Instagram / nickcarter Nick Carters Töchter Saoirse Reign und Pearl im Juli 2021

Instagram / nickcarter Nick Carter und seine Tochter Pearl im Juli 2021

Instagram / nickcarter Nick Carter und seine Tochter Pearl im Juni 2021

