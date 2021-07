Jill Lange (20) möchte sich von ihren Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegen nichts vorschreiben lassen. In der Datingshow für bereits bekannte TV-Sternchen sieht es derzeit nicht aus, als könnten die Kandidaten alle zehn Paarungen ausfindig machen. Nach den ersten sechs Folgen ist nur ein Couple enthüllt. Um die Matches zu finden, hatten sich die Teilnehmer zuletzt allerdings eine Strategie überlegt. Neben Walentina Doronina und Stefanie Hermann hielt sich auch Jill nicht an diese Abmachung. In einer Challenge wählte sie nicht Jamy Schröder, sondern Danilo Sellaro. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt, warum sie sich nicht an die Regeln gehalten hatte.

"Ich habe mich beim Spiel nicht an die Abmachung gehalten, weil ich mir ziemlich sicher war, dass Danilo mein Perfect Match sein könnte", betonte die 20-Jährige im Gespräch mit Promiflash und konnte dabei direkt ausschließen, warum Jamy einfach nicht der richtige Mann an ihrer Seite wäre. "Jamy hingegen war mir am Anfang viel zu alt und ein Date mit ihm hätte ich schon fast als Vater-Kind-Ausflug empfunden", führte sie aus. Der Schweizer Die Bachelorette-Teilnehmer stehe an einer ganz anderen Stelle im Leben. Ihr Schluss daraus: "Die anderen konnten das Ganze nur objektiv betrachten, also habe ich mir von denen auch nichts vorschreiben lassen."

Ihr Auserwählter Danilo hat allerdings kein großes Interesse mehr an der Brünetten. "Als ich Jill mit Alex knutschen gesehen habe, war für mich klar, dass es niemals ein Perfect Match sein könnte. Automatisch hat sie den 'Bitch-Stempel' abgekriegt", stellte er im Interview klar. Jill hatte in einer der ersten Folgen wild mit Alexander Golz (25) gezüngelt.

