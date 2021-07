Deutlicher hätte Danilo Sellaro gegenüber Jill Lange (20) wohl kaum werden können! Eigentlich schienen sich der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und die Brünette in der aktuellen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love total gut zu verstehen. Die 20-Jährige wirkte ziemlich interessiert, doch dann küsste sie plötzlich leidenschaftlich ihren Mitstreiter Alexander Golz (25) – und das vor Danilos Augen. Für den gebürtigen Schweizer steht deshalb fest: Jill gehört ab jetzt zur Vergangenheit!

"Als ich Jill mit Alex knutschen gesehen habe, war für mich klar, dass es niemals ein Perfect Match sein könnte. Automatisch hat sie den 'Bitch-Stempel' abgekriegt", wetterte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer ganz offen gegenüber Promiflash los. Danilo habe bereits die vergangene Staffel der Kuppelshow gesehen und dabei bemerkt, dass Jill damals genau dasselbe Spiel abgezogen habe. "Ich wollte ihr aber eine Chance geben und sie persönlich einschätzen", erklärte er seinen Richtungswechsel.

Tatsächlich hatte Jill in der jüngsten Folge von "Are You The One – Reality Stars in Love" deutlich gemacht, dass sie den attraktiven Blondschopf doch bloß austesten wollte. "Ich wollte den Danilo ein bisschen provozieren", gab sie ehrlich zu, als sie merkte, dass sie offenbar über das Ziel hinausgeschossen war. Der 20-Jährigen hatte es anscheinend nicht gepasst, dass er in ein langes Gespräch mit Aurelia Lamprecht vertieft war.

