Wayne Rooney (35) machte seinem Partytier-Ruf mal wieder alle Ehre! Am vergangenen Samstag öffneten die britischen Nachtklubs erstmals wieder ihre Tore und diese Gelegenheit hat der ehemalige Profifußballer direkt genutzt. Doch leider hatte sein ausgelassenes Feiern mit Freunden ein böses Nachspiel. Im Netz kursieren zahlreiche Fotos, die den Sportler mit leicht bekleideten Frauen zeigen. Er selbst ist darüber gar nicht amused.

Verschiedene Medien berichteten über die viral gegangenen Bilder, die ein paar Influencerinnen mit dem Kicker-Star gemacht hatten. Einige zeigen die Partymeute im Klub, andere in einem Hotelzimmer. Halb nackt machten die jungen Frauen Selfies, während Wayne offensichtlich schon am Schlafen war. Wie The Sun berichtet, soll der 35-Jährige nun sogar die Polizei eingeschaltet haben, da diese Fotos ohne sein Einverständnis aufgenommen und veröffentlicht wurden. Er sei "reingelegt" worden.

Vermutlich ist der Familienvater vor allem um seine Ehe besorgt. In der Vergangenheit sorgte er immer wieder mit angeblichen Seitensprüngen und Party-Eskalationen für Schlagzeilen. Die Beziehung zu seiner Frau Coleen (35) hing deshalb schon mehrfach nur noch am seidenen Faden.

Getty Images Wayne Rooney bei einem Fußballspiel im November 2018

Getty Images Wayne Rooney im Dress seines aktuellen Teams "D.C. United"

Instagram / coleen_rooney Wayne Rooney mit seiner Frau Coleen

