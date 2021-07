Gibt es etwa eine neue Frau in Sebastian Fobes (36) Leben? Der Reality-TV-Star suchte schon bei diversen Datingshows wie Die Bachelorette oder Match! Promis auf Datingkurs nach der großen Liebe. Bis dato aber leider erfolglos: Bislang traf der Beau noch nicht auf seine Traumfrau. Nun postete der TV-Star allerdings einige verheißungsvolle Storys, in denen er mit einer unbekannten Frau turtelt – ist Sebi etwa jetzt vom Markt?

In seiner Instagram-Story teilte der Muskelmann eine Aufnahme, auf der er einer Brünetten einen leidenschaftlichen Kuss gibt – die Beauty ist eng an Sebis Brust geschmiegt. Auch ein kurzer Clip, in dem er mit derselben Dame Händchen hält, lässt darauf schließen, dass der 36-Jährige endlich sein Liebesglück gefunden hat. Wer die Frau an der Seite des Hotties allerdings ist, ist bislang noch unbekannt.

Zuvor hatte es bei dem Hannoveraner mit der Liebe nicht besonders gut geklappt: 2017 konnte er die damalige Bachelorette Jessica Paszka (31) nicht von sich überzeugen – und auch bei "Match! Promis auf Datingkurs" kassierte der Personal Trainer mehrere Körbe.

Anzeige

ActionPress Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige

Meint ihr, bei der Unbekannten handelt es sich um Sebis feste Freundin? Ja, definitiv! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de