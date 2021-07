Die Kampf der Realitystars-Fans können sich auf dramatische Szenen gefasst machen. Am Mittwoch flimmert die dritte Folge der zweiten Staffel über die Fernsehbildschirme. Und schon in dem kurzen Vorschau-Clip kündigte Moderatorin Cathy Hummels (33) an, dass einer der Promis womöglich freiwillig aus der Sala auszieht. Jetzt ist klar: Es handelt sich um einen sehr emotionalen Abgang, der sogar psychologisch betreut werden musste.

Achtung, Spoiler!

Die besagte Episode ist schon jetzt auf TVNow verfügbar und zeigt: Gina-Lisa Lohfink (34) schmeißt freiwillig das Handtuch – der Grund: Sichtlich betrunken geht sie bei Andrej Mangold (34) in die Flirt-Offensive. Nachdem er ihr zunächst freundlich erklärt, dass er kein Interesse hat, wird er deutlicher – und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bricht heulend zusammen. "Er stiftet so Unruhe, er macht alle Frauen und Mädchen verrückt. Ich fühle mich auch ganz unwohl. Ich will einfach nach Hause. Ich brauche diese Menschen nicht", schluchzt sie im Gespräch mit Leon Machère (29).

Weil Ginas Mitstreiter offenbar mit der Situation überfordert sind, fordern sie professionelle Hilfe an. Und tatsächlich: Mitten in der Nacht kommt ein Psychologe ans Set. "Du hast gesagt, du willst nicht hier sein. Kein Problem, keiner hält dich hier. Dann gehen wir", beruhigt er sie. Daraufhin entschließt sich die Beauty, die Sendung zu verlassen.

Mittlerweile hat sie sich selbst via Instagram zu ihrem Exit geäußert und betont: "Entschuldigung, ich habe ein bisschen viel über den Durst getrunken. Ich habe starke Filmrisse, kann mich an ein paar Sachen gar nicht mehr erinnern." Sie habe nie etwas von Andrej gewollt. Ihre Annäherungsversuche waren wohl dem Alkohol geschuldet. Abschließend stellte sie zudem klar: "Ich wäre einfach bis ins Finale durchgelaufen, wenn ich diesen Abend nicht gehabt hätte."

