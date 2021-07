Die öffentliche Schlammschlacht von Till Adam und Denise Munding geht in die nächste Runde! Vor wenigen Wochen gab der Bademeister die Trennung von seiner On-Off-Freundin Hanna Annika bekannt, die er erst kurz zuvor bei Ex on the Beach zurückerobert hatte. Die Studentin machte dem Datingshow-Dauergast daraufhin schwere Vorwürfe – er soll sie immer wieder belogen und betrogen haben. Kurze Zeit später äußerte sich auch Tills Ex-Bauer sucht Frau-Flirt Denise dazu. Die gegenseitigen Beleidigungen nehmen seitdem kein Ende. Jetzt teilt Till erneut aus!

Im Rahmen der Dr.-Sindsen-Fashionshow seines "Ex on the Beach"-Kollegen Eric Sindermann (32) erklärte Till gegenüber Promiflash, dass es immer Menschen gebe, die sich von außen einmischen. Das seien aber meist Personen, die nichts über seine Beziehung wüssten. In Hinblick auf Denise meinte er: "Dass Außenstehende noch etwas Ruhm abgreifen wollen und ein paar Follower – das ist zwar so, aber finde ich nicht so cool, weil sie eben nicht wissen, was passiert ist." Hätten sich seine oder Hannas Freunde und Familie zu der Sache geäußert, hätte er das dagegen noch verstehen können.

Zuletzt hatte Denise allerdings behauptet, dass nicht sie, sondern Till alles tun würde, um in der Öffentlichkeit zu stehen – immerhin gab er an, während der Hofwoche bei ihr Telefonsex mit Hanna gehabt zu haben. "Hat er eigentlich darüber nachgedacht, wie armselig das ist, wenn eine Frau, die ein Zimmer weiter liegt, nichts von ihm wissen will und er Hand anlegen muss?", fragte sich die Nordrhein-Westfälin in ihrer Instagram-Story. Sie selbst hätte sich dafür zumindest geschämt.

TVNOW Hanna und Till beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island"

TVNOW Sascha, Denise und Till, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

