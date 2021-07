Jetzt kontert Bäuerin Denise! Dass die Pferdewirtin nicht sonderlich gut auf ihren Bauer sucht Frau-Bewerber Till Adam zu sprechen ist, ist kein Geheimnis mehr. Doch obwohl ihr einstiger Flirtversuch mittlerweile Geschichte ist, ecken die beiden immer wieder heftig aneinander. Nachdem Denise Tills Ex Hanna Annika nach deren emotionalem Statement den Rücken stärkte, schoss der Bademeister mit fiesen Beleidigungen gegen die Tierliebhaberin. Zudem behauptete er, während der Hofwoche bei ihr Telefonsex mit Hanna gehabt zu haben. Denise hält davon allerdings nicht sonderlich viel: Sie schießt nun mit harten Worten zurück!

In ihrer Instagram-Story stellt die Nordrhein-Westfälin zunächst klar, dass es ihr total egal sei, was Till während der Hofwoche in ihrem Bett gemacht habe. Wenn er tatsächlich Telefonsex hatte, sei das in ihren Augen jedoch ziemlich traurig: "Hat er eigentlich darüber nachgedacht, wie armselig das ist, wenn eine Frau, die ein Zimmer weiter liegt, nichts von ihm wissen will und er Hand anlegen muss?" Sie hätte sich dafür geschämt – dass Till diese Story in die Öffentlichkeit trägt, wundert sie aber nicht. Er würde ihrer Meinung nach für Aufmerksamkeit schließlich alles tun. Doch das ist nicht das Einzige, das Denise an dem Kieler so gar nicht gefällt. "Ich habe schon viele Männer kennengelernt, aber so ein arrogantes A******** wie Till echt noch nie. Also so respektlos gegenüber Frauen, achtungslos und niveaulos. Dazu gehört echt eine ordentliche Ladung Ar*** sein", fasst sie zusammen.

Darüber hinaus richtete die einstige Blondine noch einmal das Wort an Tills Verflossene. Keine Frau habe es verdient, von einem Mann so behandelt zu werden. "Liebe Hanna, du schon dreimal nicht. Du bist so hübsch, nein Hanna, nein, einfach nein. Till brauchst du nicht", beendet die Hundebesitzerin ihr Statement.

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, "Temptation Island"-Kandidaten

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Instagram / denise_munding31 Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

