Bauer sucht Frau International-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden! Auch in diesem Jahr will Moderatorin Inka Bause (52) in dem Bauer sucht Frau-Ableger Landwirte auf der ganzen Welt verkuppeln. Die Kandidaten wie unter anderem der Erlebnisbauernhofbetreiber Herbert aus Ungarn oder die Gemüsebäuerin Calina aus Mexiko wurden bereits im April vorgestellt – wann ihre Liebessuche im TV zu sehen sein wird, war bis dato allerdings noch nicht bekannt. Doch jetzt steht der Starttermin endlich fest!

Wie RTL nun bekannt gibt, soll die erste "Bauer sucht Frau International"-Folge der dritten Staffel am Sonntag, den 15. August um 20:15 Uhr auf dem Sender zu sehen sein. Ab diesem Zeitpunkt wird wöchentlich jeweils eine der insgesamt sechs Episoden ausgestrahlt. Damit endet die Season nur kurz vor Beginn der ausschließlich in Deutschland produzierten "Bauer sucht Frau"-Staffel, die für gewöhnlich zwischen Mitte und Ende Oktober startet.

Mit dieser Sendezeit bleibt RTL dem Sendeplatz aus der vorigen Staffel treu. Nachdem das Format 2019 immer montags zur Primetime lief, wurde es 2020 auf den Sonntag gelegt. Zu dieser Zeit schalteten anfangs auch noch recht viele Menschen ein – im Staffelverlauf nahmen die Zuschauerzahlen jedoch deutlich ab. Die Vorjahresquoten mit einem Marktanteil von durchschnittlich 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen konnten bei Weitem nicht getoppt werden.

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Calina aus Mexiko

TVNOW / Tobias Strempel Werner und seine Hofdamen bei "Bauer sucht Frau International" 2021

TVNOW Ivica, Kandidat bei "Bauer sucht Frau International" 2021

