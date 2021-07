Jennifer Lopez (52) und ihr Ben Affleck (48) genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen! Seit Monaten wurde spekuliert, dass die Ex-Turteltauben wieder miteinander anbandeln. Am vergangenen Wochenende machten sie es dann endlich offiziell. Sie teilten auf Social Media das erste gemeinsame Knutschfoto. Und jetzt, da sie sich nicht länger verstecken müssen, turteln sie auch öffentlich – Streicheleinheiten für J.Los durchtrainierten Po inklusive.

Paparazzi lichteten die zwei auf der Jacht ab, auf der auch das besagte Liebes-Outing-Pic entstanden sein muss. Die Bilder zeigen zunächst, wie die Sängerin ihrem Lover einen dicken Schmatzer aufdrückt. Der revanchierte sich dafür offenbar mit einer kleinen Po-Massage. Sichtlich zufrieden legte er seine Hand auf den knackigen Allerwertesten der Musikerin. Ihr schien es zu gefallen, denn sie streckte den Fotografen, die diesen Moment mit ihren Kameras festhielten, ganz frech die Zunge heraus.

Aber Moment mal, dieser Anblick kommt Bennifer-Fans der ersten Stunde bestimmt bekannt vor. Die Szene erinnert stark an das Musikvideo zu J.Los Hit "Jenny from the Block". In dem Clip packt der Schauspieler ebenso beherzt an den Hintern seiner Freundin. Damals waren die beiden nämlich ebenfalls ein Paar und für den Dreh hat die heute 52-Jährige wohl das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

