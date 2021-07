Leigh-Anne Pinnock (29) gönnt sich vor der Geburt noch eine Auszeit! Im vergangenen Mai hatten die Little Mix-Sängerin und ihr Partner Andre Gray (30) offiziell bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Mittlerweile befindet sich die Musikerin bereits im Schwangerschaftsendspurt – und den genießt sie in vollen Zügen: Wenige Wochen vor der Geburt verbrachte Leigh-Anne anlässlich ihres Babymoons ein paar entspannte Tage mit ihren Liebsten in einem luxuriösen Hotel!

Auf ihrem Instagram-Account postete die "Shout Out To My Ex"-Interpretin ein paar Schnappschüsse ihres Urlaubs. Während sie auf einem Bild ihren Babybauch im Bikini in Szene setzt, bringt sie ihn auf einem weiteren Foto in einem geblümten Kleid zur Geltung. Unter dem Post machte Leigh-Anne klar, wie sehr sie die Auszeit genießt. "Babymoons, Spas, wunderschöne Kulissen und Mittagessen, so lange es geht", betitelte die gebürtige Britin ihre Schnappschüsse und fügte zusätzlich noch ein Herz-Emoji an.

Zuletzt hatte die 29-Jährige allerdings klargemacht, dass die Schwangerschaft alles andere als leicht für sie sei. Unter einem Instagram-Post klagte sie über heftige Schmerzen in den Rippen und extreme Wassereinlagerungen. "Das ist das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe in den letzten Wochen gekämpft", gab Leigh-Anne ehrlich zu.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im Juli 2021

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mitglied der Girlgroup Little Mix

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihrer Freundin Francesca im Juli 2021

