Leigh-Anne Pinnock (29) macht ihre Schwangerschaft manchmal zu schaffen. Anfang Mai hatte die Sängerin bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Andre Gray (29) ihr erstes Kind erwartet. Bis die beiden ihren Nachwuchs in den Armen halten können, dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern: Leigh-Anne hat mittlerweile einen ziemlich großen Babybauch. Kurz vor der Geburt lässt sie ihre Schwangerschaft noch einmal Revue passieren – doch dabei kommen ihr nicht nur positive Erinnerungen.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige ein Foto, auf dem sie mit einem strahlenden Lächeln auf ihren Babybauch herabblickt. Dabei lief die Schwangerschaft für sie bislang nicht wirklich reibungslos. "Das ist das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe in den letzten Wochen gekämpft", erklärte die Little Mix-Musikerin in der Bildunterschrift. Sie habe nicht nur unter geschwollenen Händen und Füßen gelitten, sondern auch erhebliche Schmerzen an den Rippen gehabt. Hinzu kommen die Hormone, die bei ihr ziemlich verrückt gespielt hätten.

Doch auch wenn die vergangenen Wochen für Leigh-Anne keine leichten waren, möchte sie ihrem Körper danken. "Ich fange an zu realisieren, was da in meinem Bauch vor sich geht und ich bin überwältigt... Leben entsteht", schwärmte die werdende Mutter. Die Schwangerschaft sei ein Segen, für den sie heute sehr dankbar sei.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Februar 2019 in London

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Instagram / leighannepinnock Sängerin Leigh-Anne Pinnock

