Mick Jagger (78) startete äußert glamourös in ein neues Lebensjahr! Erst vor wenigen Tagen hatte der Musiker allen Grund zur Freude: Sein Sohn Gabriel gab seiner Partnerin Anouk das Jawort. Jetzt stand für die Rolling Stones-Legende prompt das nächste Event vor der Tür – und diesmal drehte sich sogar alles um den Sänger selbst: Er wurde 78 Jahre alt. Seinen Ehrentag hat Mick natürlich gebührend gefeiert!

Via Instagram veröffentlichte Mick einen Schnappschuss, der ihn im Freien beim Posieren neben einem aufgespannten Zelt zeigt. Auch wenn man kaum etwas vom Inneren der Hütte erkennen kann, dürfte darin nicht nur Platz für einen Schlafsack und eine Isomatte gewesen sein – Mick plante an seinem Ehrentag nämlich einen Glamping-Ausflug ins Grüne. Darunter versteht man quasi das herkömmliche Campen nur in deutlich luxuriöser Variante. Sieht ganz so aus, als hätte der Brite ordentlich die Seele baumeln lassen.

Glückwünsche seiner Fans erreichten Mick an seinem großen Tag natürlich ebenfalls. "Vielen Dank für all eure Geburtstagsgrüße", bedankte sich der Künstler mit einem roten Herz-Emoji bei seiner Community. Bei diesem freudigen Anblick eines überglücklichen Mick steht wohl auch weiteren erfolgreichen Jahren nichts im Wege.

Anzeige

Getty Images Mick Jagger, Sänger

Anzeige

Getty Images Mick Jagger

Anzeige

Getty Images Mick Jagger in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de