Das Mama-Dasein stellt Linda Reschke vor einige Herausforderungen! Vor Kurzem wurde das Leben der einstigen Bachelor-Kandidatin komplett auf den Kopf gestellt: Im Juni ist die Beauty Mutter eines Sohnes geworden. Seitdem dreht sich der Alltag der Reality-TV-Bekanntheit hauptsächlich um den kleinen Fion Herbert. Doch auch wenn der Lockenkopf überglücklich ist, läuft bei Linda auch nicht immer alles rund, wie sie jetzt verriet: Sie hat momentan Stillprobleme!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Neu-Mama davon, dass bei ihr seit einer Woche alles drunter und drüber läuft: Sie habe nicht nur Wasser im Keller – auch mit dem Stillen will es momentan einfach nicht so wirklich klappen. "Unter anderem sind meine Brustwarzen blutig geworden, wo ich echt einen Schock hatte, ich mich erschrocken hatte und es nicht schön war in dem Moment für mich", erinnerte Linda sich. Das habe dazu geführt, dass sie das Gefühl habe, dem Kleinen nicht gerecht zu werden.

Trotzdem wolle Linda sich keinen Druck wegen ihrer Stillprobleme machen. "Es ist definitiv nicht schlimm, wenn man dann doch nicht mehr stillen kann und die Brustwarzen nicht mehr können", machte die 26-Jährige deutlich.

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, ehemaliges Bachelor-Girl

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / linda.reschke Linda Reschke im Januar 2021

