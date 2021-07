Die Promis drücken fleißig die Daumen! Wie die Fußball-EM mussten auch die Olympischen Sommerspiele im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nach hinten verschoben werden. In diesem Jahr ist es aber endlich so weit und die Athleten kämpfen in Tokio in den verschiedenen Disziplinen um Gold, Silber und Bronze. In ihren Heimatländern fiebern aber nicht nur die "Normalo"-Zuschauer mit ihnen mit, sondern auch die VIPs. Stars wie Zac Efron (33) oder Chris Pratt (42) haben sich bereits als absolute Olympia-Fans geoutet.

Der High School Musical-Darsteller hat schon 2016 besondere Unterstützung für US-Goldmedaillen-Gewinnerin Simone Biles (24) gezeigt. Die Turnerin ist von dem Schauspieler total begeistert und wurde bei den Sommerspielen in Rio sogar von ihrem Idol überrascht. Auch Oscar-Gewinner Eddie Redmayne (39) und seine Frau verfolgten ihre britischen Sportler vor fünf Jahren live vor Ort. Mila Kunis (37) und Ashton Kutcher (43) warfen sich für die Eröffnungszeremonie sogar in Team-USA-Trainingsanzüge und erinnerten damit an Rekord-Olympia-Sieger Michael Phelps (36) aus der Schwimmerriege. Chris Pratt teilte via Instagram ebenfalls ein paar Eindrücke, die ihn und seine Familie beim Anschauen des Sportspektakels zeigten.

Für die deutschen Athleten waren bisher insgesamt drei Bronzemedaillen drin. Tina Punzel und Lena Hentschel setzten sich im Synchronspringen auf den dritten Platz – genau wie Sideris Tasiadis (31) im Kanuslalom. Das Frauen-Team beim Bogenschießen durfte sich am Ende ebenfalls die bronzefarbenen Medaillen um den Hals hängen. Auf Social Media fiebern neben ihren Fans vor allem auch ihre Teamkollegen mit und freuen sich über den Megaerfolg.

Getty Images Eddie Redmayne und seine Frau bei den Olympischen Spielen in Rio 2016

Getty Images Schauspieler Chris Pratt

Getty Images Lena Hentschel und Tina Punzel

