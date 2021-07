Kylie Jenner (23) setzt sich gegen das Gerede zur Wehr! Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit: Weil sie auf Tequila und Fisch verzichtete, waren sich die Fans sicher: Das Model muss in freudiger Erwartung sein! Doch Kylie lässt das nicht auf sich sitzen und will die Spekulationen jetzt offenbar aus dem Weg räumen: Im Netz präsentiert sie stolz ihren flachen Bauch!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 23-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich, auf denen sie ihren durchtrainierten Körper in Sportkleidung in Szene setzt: Kylie kombiniert fliederfarbene Leggings mit einem dazu passenden Top – und gewährt ihrer Community dabei freien Blick auf ihre schmale Taille. Von einem Babybauch fehlt auf den Fotos jede Spur! Ob die Unternehmerin mit diesen Bildern den Spekulationen wohl ein Ende setzen will?

Tatsächlich ist die gebürtige US-Amerikanerin nicht die einzige, die sich momentan mit Babygerüchten auseinandersetzen muss: Kylies Halbschwester Kourtney Kardashian (42) teilt dieses Schicksal! Weil sich ihr T-Shirt in einem Instagram-Clip leicht gewölbt hatte, war ihre Fangemeinde ebenfalls davon überzeugt, dass sie derzeit schwanger sein müsse.

