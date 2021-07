Dieser Clip heizt die Gerüchte um Kourtney Kardashians (42) angebliche Schwangerschaft weiter an! Seit Februar ist es offiziell: Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist glücklich an den Drummer Travis Barker (45) vergeben. Zwischen den beiden scheint es ernst zu sein – so ernst, dass sich Fans sicher sind, dass die Turteltauben bereits ein gemeinsames Kind erwarten! Vor allem ein aktueller Clip legt für viele diese Vermutung nah...

Am Donnerstag postete Travis ein Instagram-Video, in dem er Klavier spielt. Letztere sitzt in einem engen T-Shirt daneben, das sich vorne leicht wölbt. Für viele ihrer Fans ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie sich in anderen Umständen befindet: "Oh, sie ist schwanger!", schreibt ein Follower und erhält Zustimmung von einem weiteren: "Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der das denkt, bis ich den Kommentar gesehen habe." Ein anderer User räumt allerdings ein, dass es auch nur zufällig so ausgesehen haben könnte. Tatsächlich ist Kourtneys Bauch auf aktuellen Bildern nach wie vor flach.

Neben ihrer Figur hatten auch die neuen Essgewohnheiten der 42-Jährigen kürzlich für Schwangerschaftsspekulationen gesorgt. Sie hatte ihren Fans nicht nur von einem Sauerteigbrot mit Butter und sauren Gurken vorgeschwärmt, sondern auch von einer vegetarischen Avocado-Maki-Sushirolle: "Ich habe seit sieben Monaten kein Fleisch und keinen Fisch mehr gegessen und ich fühle mich großartig", hatte sie dazu auf Instagram erklärt. Dass sie auf rohen Fisch verzichtet, war für ihre Fans ein erstes Indiz gewesen.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

