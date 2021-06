Ist Kylie Jenner (23) womöglich wieder schwanger? Seitdem die 23-Jährige mit einigen sehr vertraut wirkenden Schnappschüssen mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (29) die Spekulationen um ein Liebes-Comeback weiter anfeuert, wollen sich die Fans sicher sein, dass die Unternehmerin erneut Nachwuchs erwartet. Zumindest hält sich dieses Gerücht seit vergangener Woche hartnäckig. Jetzt haben die Follower neue Hinweise entdeckt, die auf eine zweite Schwangerschaft hindeuten sollen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty kürzlich ein Foto ihres Essens. Zunächst nichts Besonderes, doch der Community fiel auf, dass Kylie statt Lachs-Sushi zu essen, auf eine vegetarische Version des beliebten japanischen Gerichts zurückgriff. Ihre Maki-Rollen schienen ausschließlich mit Avocado gefüllt zu sein. "Kylie isst Sushi ohne Fisch... sie ist schwanger", schrieb kurz darauf ein User auf Twitter. Andere Fans des Keeping up with the Kardashians-Stars stimmten dem ersten Kommentar daraufhin zu.

Die Spekulationen um ein zweites Baby waren vergangene Woche aufgekommen, als Kylie in der KUWTK-Reunion als Einzige keinen Alkohol getrunken hatte. Normalerweise ist die 23-Jährige einem guten Tropfen nicht abgeneigt, doch den Zuschauern fiel auf, dass die Kylie-Cosmetics-Gründerin einen Tequila-Shot in der Show ablehnte – und das, obwohl sie das Glas bereits in der Hand hielt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2021

RCF / MEGA Kylie Jenner im Juni 2021

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2020 in Beverly Hills

