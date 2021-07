Ist Lady Gaga (35) etwa auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei? Seit wenigen Tagen ist das sportliche Event in der japanischen Hauptstadt in vollem Gange. Athleten aus über 200 verschiedenen Nationen stellen ihr Können in 33 Disziplinen unter Beweis. Einigen Zuschauern ist jetzt allerdings auch eine musikalische Berühmtheit unter all den Sportlern aufgefallen: Taekwondo-Kämpferin Julyana Al-Sadeq sieht aus wie Lady Gaga!

Bereits kurz nachdem Julyana in den Ring getreten war, wurde die Athletin von der Netzgemeinde gefeiert. Der Grund: Die Twitter-User waren sich einig, dass die Sportlerin mit jordanischen Wurzeln aussehe wie Lady Gaga. So fragte beispielsweise ein Nutzer prompt mit einem Schnappschuss, der der Sängerin tatsächlich ähnlich sieht: "Warum ist Lady Gaga bei den Olympischen Spielen dabei?" Die anderen User reagierten mit Kommentaren wie "Diese Frau ist einfach unaufhaltsam!" oder "Sie repräsentiert die Vereinigten Staaten von Chromatica" – eine Anspielung auf Gagas gleichnamiges Chromatica-Album.

Sobald Julyana allerdings ihren Helm abnahm, war der Zauber verflogen. Dann hatte die 26-Jährige nämlich keinerlei Ähnlichkeit mehr zur "Poker Face"-Interpretin. Doch wer weiß, vielleicht bekommen die Zuschauer in den kommenden Tagen ja noch weitere Promis aus anderen Bereichen bei Olympia zu Gesicht.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Julyana Al-Sadeq, Sportlerin

Getty Images Julyana Al-Sadeq, Athletin

