Justin Bieber (27) posiert ganz lässig! Der Sänger ist eigentlich für sein Gesangstalent bekannt: Schon seit seiner Jugend steht er auf der Bühne und füllt seit Jahren weltweit große Stadien. Doch er begeistert seine Fans nicht nur mit seiner Stimme, sondern wohl auch mit seinem Aussehen. Nun bekam er sogar einen großen Modeljob angeboten – und posierte für eine Kampagne von Balenciaga!

Das Luxus-Modelabel engagierte den Musiker als Model für seine neueste Kollektion. An einem Set, das wohl so aussehen sollte wie ein Parkplatz, präsentierte Justin stolz ein schwarzes Outfit mit einer Oversized-Lederjacke und Sportschuhen. Dazu trug er eine schwarze Tasche der Marke Balenciaga. Laut Daily Mail sollen allein die Schuhe des teuren Looks bereits umgerechnet 925 € kosten.

Justin scheint sehr stolz auf seinen Modeljob zu sein, denn er teilte ein Foto und ein Video der Kampagne auf seinem Instagram-Account. In der Bildbeschreibung setzte er nur lauter Ausrufezeichen. Scheint so, als mache er es glatt seiner Frau Hailey (24) nach – diese arbeitet schließlich als Model.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni, 2021

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

