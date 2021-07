Ist Tommy Dorfman (29) etwa wieder vergeben? Die Schauspielerin gab erst vor wenigen Tagen in einem Interview bekannt, dass sie transgender ist und ihr Leben in Zukunft als Frau führen wird. Die Tote Mädchen lügen nicht-Darstellerin machte gleichzeitig klar, dass die Beziehung zu ihrem Ehemann offenbar vorbei ist. Ihre Ehe habe sich in eine enge Freundschaft verwandelt. Aber hat Tommy schon längst einen neuen Mann an ihrer Seite? Sie wurde nun zumindest schon mehrfach sehr vertraut mit dem Schauspieler Lucas Hedges (24) abgelichtet.

Der "Manchester by the Sea"-Star und die 29-Jährige besuchten kurz nach Tommys Trans-Outing zum Beispiel gemeinsam ein Musical in Los Angeles – und wirkten dabei eng verbunden. Sie kuschelten sich während der Vorführung aneinander und Lucas legte seinen Arm um Tommy. Bahnt sich da etwa ein neues Hollywood-Traumpaar an?

Auch bei anderen Gelegenheiten wurden die beiden bereits sehr vertraut von Paparazzi erwischt. Vergangene Woche spazierten Tommy und Lucas zum Beispiel Hand in Hand durch New York. Glaubt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman, "Tote Mädchen lügen nicht"-Star

Anzeige

Getty Images Lucas Hedges beim Toronto International Film Festival, 2019

Anzeige

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman, "Tote Mädchen lügen nicht"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de